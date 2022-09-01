Вижили менше 20%. Росія розформувала дві бригади десанту та спецназу

На тлі важких втрат Збройні сили Росії розформувала дві бригади Повітряно-десантних військ і спецназу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"Вищим командуванням Збройних сил Російської Федерації прийнято рішення про розформування 31-ї окремої десантно-штурмової бригади Воздужно-десантних військ та 22-ї окремої бригади спеціального призначення, з урахуванням втрат в яких залишилися в живих менше 20% особового складу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Громов заявляв, що на найближчих навчаннях в Білорусі ймовірно відпрацьовуватиметься захоплення частини України.

Крім того, за його словами, окупанти зрушили крайні терміни для захоплення Донецької області на 15 вересня 2022 року.

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