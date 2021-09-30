Виявлено масштабну схему привласнення держкоштів на ремонті електровозів для УЗ

"За даними слідства, колишній керівник комерційного підприємства здійснив поставку акціонерному товариству діодів для ремонту електровозів АТ "Укрзалізниця". Однак поставлена продукція не відповідала технічним вимогам і стандартам, і не могла бути використана на підприємстві для ремонту електровозів. Крім того, в специфікацію на поставлену продукцію екс-керівник комерційного підприємства вніс неправдиву інформацію про її відповідність предмету закупівлі. Таким чином він заволодів коштами держпідприємства на суму 1,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі виявленням цієї оборудки правоохоронцям вдалося запобігти перерахуванню решти бюджетних коштів, передбачених договором поставки, на суму понад 1,1 млн грн.

"Зараз в рамках досудового розслідування перевіряються дії співробітників державного підприємства, які брали від постачальника продукцію. Прокурорами Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру екс-керівнику комерційного підприємства в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками ГСУ Нацполіціі України при оперативному супроводу ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.