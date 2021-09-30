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Виявлено масштабну схему привласнення держкоштів на ремонті електровозів для УЗ

Автор: Наталія Гурковська

Екс-керівник комерційного підприємства підозрюється в привласненні 1,7 млн грн на ремонті електровозів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Офісу генерального прокурора в четвер, 30 вересня.

"За даними слідства, колишній керівник комерційного підприємства здійснив поставку акціонерному товариству діодів для ремонту електровозів АТ "Укрзалізниця". Однак поставлена продукція не відповідала технічним вимогам і стандартам, і не могла бути використана на підприємстві для ремонту електровозів. Крім того, в специфікацію на поставлену продукцію екс-керівник комерційного підприємства вніс неправдиву інформацію про її відповідність предмету закупівлі. Таким чином він заволодів коштами держпідприємства на суму 1,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі виявленням цієї оборудки правоохоронцям вдалося запобігти перерахуванню решти бюджетних коштів, передбачених договором поставки, на суму понад 1,1 млн грн.

"Зараз в рамках досудового розслідування перевіряються дії співробітників державного підприємства, які брали від постачальника продукцію. Прокурорами Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру екс-керівнику комерційного підприємства в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками ГСУ Нацполіціі України при оперативному супроводу ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Як повідомлялось, Служба безпеки України викрила чергову корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Зловмисники привласнили близько 2 млн гривень.

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Укрзалізниця