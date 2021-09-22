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Чергова корупційна схема на "Укрзалізниці". СБУ виявила розкрадання на 2 млн гривень

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Середа 22 вересня 2021 09:57
Чергова корупційна схема на "Укрзалізниці". СБУ виявила розкрадання на 2 млн гривень Фото: СБУ викрила корупційну схему на "Укрзалізниці" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викрила чергову корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Зловмисники привласнили близько 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, схему організували двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів "Укрзалізниці".

Так, фігуранти вносили неправдиві дані про обсяги виконаних робіт.

Зокрема, під час ремонту колісних пар зазначалося, що їхній ремонт проводився двічі, хоча насправді - лише один раз.

Вказано, що проведена співробітниками СБУ експертиза підтвердила зазначені махінації та завдані збитки "Укрзалізниці" у розмірі близько 2 млн гривень.

Наразі посадовим особам компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями ККУ:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 27 (види співучасників);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Укрзалізниця коррупция
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