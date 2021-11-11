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Вперше в історії України. СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд гривень

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Україна, Четвер 11 листопада 2021 13:00
Вперше в історії України. СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд гривень Фото: СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України передала Міністерству оборони партію озброєння на 1 млрд гривень, яке вилучила під час спецоперацій. Це перший подібний випадок в історії нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силовиків, вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом.

"Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, СБУ передала міністерству оборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн, а саме:

  • зброю (гранатомети);
  • боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);
  • вибухові речовини (тротил);
  • 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") та супутнє обладнання до них;
  • складові до вогнепальної нарізної зброї;
  • двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");
  • комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
  • фосфорні та соляні кислоти.

"Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку", - пояснили правоохоронці.

Зазначено, що СБУ вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

"Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України", - додають в повідомленні.

Фото: СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд гривень (ssu.gov.ua)

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Міністерство оборони України Служба безпеки України
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