Висновок буде в червні. Єврокомісія чекає на другу частину анкети від України

Єврокомісія планує надати висновок щодо анкети України про отримання статусу кандидата на вступ в ЄС в червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"З нетерпінням чекаю відповідей на анкету про членство в ЄС від України. Єврокомісія планує надати висновки вже в червні", - написала чиновниця.
Варто зазначити, що в червні також планується саміт Євросоюзу. Українська влада очікує, що саме на цьому саміті Україні нададуть статус кандидата на членство в ЄС.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня, Україна підготувала другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Заповнений документ передадуть до Єврокомісії.
Також ми писали, що Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство у середині квітня.
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