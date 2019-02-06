Виведення американських військ з Сирії не означає кінець боротьбі з ІД, - Помпео

Помпео відзначив, що бойовики ІД продовжують становити загрозу

Вывод американских войск из Сирии не означает конец борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" и призвал другие страны продолжить борьбу с ИГ в Сирии и Ираке. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, Помпео отметил, что боевики ИГ продолжают представлять угрозу.

"Это борьба, которую мы продолжим вместе с вами. Вывод войск по сути является тактической сменой, а не изменением миссии. Это просто является новой фазой в старой борьбе", - сказал Помпео.

Он также призвал партнеров по коалиции оказать помощь для окончательной победы над ИГ, в том числе, путем финансирования.

"Для того чтобы наша победа была окончательной и прочной, ИГ должно перестать представлять угрозу для наших стран. Не должно быть безопасного убежища, откуда ИГ могло бы осуществлять нападения", - добавил Помпео.

Отметим, президент Афганистана Ашраф Гани призвал лидера США Дональда Трампа не выводить американские войска из Афганистана. Возможный вывод американских войск после 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе, говорится в послании.

Напомним, 6 февраля Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил санкции против Сирии и ее союзников, среди которых Россия и Иран.