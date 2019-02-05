США перекинули з Іраку до Сирії бронетехніку

Ілюстративне фото (npr.org)

США перекинули в Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою

США перекинули на підконтрольні терористам території Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою і генераторами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Напередодні ввечері вантажівки, навантажені з бронетранспортерами, робочої технікою і генераторами перетнули КПП "Симелка" на іраксько-сирійському кордоні.

На кадрах, які потрапили в розпорядження видання видно фури, навантажені генераторами, які, ймовірно, будуть використані для енергопостачання військових баз США в Сирії або при будівництві нових баз в регіоні.

Фото: хури, навантажені генераторами (aa.com.tr)

Нагадаємо, верхня палата Конгресу США ухвалила поправку, яка закликає не поспішати з висновком американського контингенту з Сирії та Афганістану.

До цього президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Можливий виведення американських військ після 20 років викликає стурбованість в афганському суспільстві, йдеться в посланні.

РБК-Україна писало, що представники Сполучених Штатів Америки і радикального руху "Талібан" в ході переговорів у Катарі домовилися вивести іноземні війська з Афганістану.