Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Серед союзників у тому числі Росія і Іран

Сенат Конгресу Сполучених Штатів схвалив санкції проти Сирії та її союзників, серед яких Росія і Іран. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання Сенату.

Більшість Сенату, що складається з республіканців, підтримала ініціативу. Тепер за законопроект повинна проголосувати Палата представників Конгресу.

Законопроект "Зміцнення безпеки Америки на Близькому Сході" підтримали 77 сенаторів, 23 висловилися проти. Тепер законопроект має затвердити Палата представників Конгресу, яка контролюється демократами.

Ініціатива передбачає введення санкцій проти суб'єктів, які співпрацюють з урядом президента Сирії Башара Асада, зокрема, у сфері поставок запчастин для літаків і торгівлі нафтопродуктами, а також проти центрального банку цієї країни.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Можливий виведення американських військ після 20 років викликає стурбованість в афганському суспільстві, йдеться в посланні.