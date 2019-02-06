ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників

Новини » Політика    06.02.2019 - 00:08
Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Серед союзників у тому числі Росія і Іран

Сенат Конгресу Сполучених Штатів схвалив санкції проти Сирії та її союзників, серед яких Росія і Іран. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання Сенату.

Більшість Сенату, що складається з республіканців, підтримала ініціативу. Тепер за законопроект повинна проголосувати Палата представників Конгресу.

Законопроект "Зміцнення безпеки Америки на Близькому Сході" підтримали 77 сенаторів, 23 висловилися проти. Тепер законопроект має затвердити Палата представників Конгресу, яка контролюється демократами.

Ініціатива передбачає введення санкцій проти суб'єктів, які співпрацюють з урядом президента Сирії Башара Асада, зокрема, у сфері поставок запчастин для літаків і торгівлі нафтопродуктами, а також проти центрального банку цієї країни.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Можливий виведення американських військ після 20 років викликає стурбованість в афганському суспільстві, йдеться в посланні.

США перекинули з Іраку до Сирії бронетехніку Сенат США закликав Трампа не поспішати з виведенням військ із Сирії та Афганістану
Новини України Сенат СШАСиріяСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся