У вивезених до Росії жителів Маріуполя забирають українські паспорти, - влада

Російські окупанти насильно вивозять жителів Маріуполя на територію Російської Федерації. При цьому у них забирають українські паспорти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.
Повідомляється, що окупаційні війська насильно змушують жителів Маріуполя виїжджати в Росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.
"На 8:00 є інформація про те, що жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у людей, яких насильно вивозять на територію Росії, забирають український паспорт і видають "папірець", який не має ніякої юридичної ваги і не визнається в усьому світі.
Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти тільки за останній тиждень на російську територію вивезли кілька тисяч маріупольців.
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