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Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію, Путін відмовився від приїзду

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Мюнхен, Неділя 06 лютого 2022 12:23
Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію, Путін відмовився від приїзду Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки. Що стосується інших учасників, то вже відомо, що президент Росії Володимир Путін відмовився від приїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) пройде в середині лютого в очному форматі. На ній точно виступить федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, очікується приїзд віце-президента США Камалли Харріс, але формально її участь поки не підтверджена.

За словами глави MSC Вольфганга Ішингера, загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів. Проте вже відомо, що російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду.

"Я ні в якому разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не тільки представити свою позицію в листах США і НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною і високопоставленою публікою, залежить тільки від неї", - підкреслив Ішингер допустивши, що у Путіна при бажанні буде можливість виступити онлайн.

Крім того, запрошення направлені президеннту України Володимиру Зеленському, генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу і главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І, також обговорюється приїзд президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадавши, Мюнхенська конференція з безпеки вперше за два роки відбудеться в очному форматі, вона пройде з 18 по 20 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Туреччина домовилася про зустріч Путіна і Зеленського на своїй території, сторони уточнюють дати.

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