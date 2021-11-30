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Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 12:07
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду Фото: Валентина Данішевська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила голову Верховного Суду Валентину Данішевську з посади судді. Раніше вона подавала відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

"ВРП вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв'язку з подачею заяви про відставку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, термін повноважень Данішевської на посаді голови Верховного Суду закінчується також 30 листопада. З 1 грудня цю посаду займе Всеволод Князєв.

Данішевська з 1987 року працювала головним арбітром арбітражу управління торгівлі Запорізького облвиконкому. У 1992 році була призначена арбітром, а згодом - суддею арбітражного суду Запорізької області, з 2017 року - суддя Верховного Суду в касаційному господарському суді.

Загальний стаж роботи суддею, що дає їй право на відставку, становить понад 20 років.

30 листопада 2017 року Данішевська була обрана на посаду голови Верховного суду шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Детальніше про майбутнього голову Верховного суду читайте в матеріалі РБК-Україна "Компромісна фігура: хто такий новий голова Верховного Суду Всеволод Князєв".

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Верховний суд Вища рада правосуддя
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Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
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