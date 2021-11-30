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Высший совет правосудия уволил главу Верховного Суда

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 12:07
Высший совет правосудия уволил главу Верховного Суда Фото: Валентина Данишевская (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Высший совет правосудия (ВСП) уволил главу Верховного Суда Валентину Данишевскую с должности судьи. Ранее она подавала соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

"ВСП решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке", - говорится в сообщении.

Отметим, срок полномочий Данишевской на посту председателя Верховного Суда истекает также 30 ноября. С 1 декабря эту должность займет Всеволод Князев.

Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома. В 1992 году была назначена арбитром, а впоследствии - судьей арбитражного суда Запорожской области, с 2017 года - судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

Общий стаж работы судьей, дающий ей право на отставку, составляет более 20 лет.

30 ноября 2017 года Данишевская была избрана на должность главы Верховного Суда путем тайного голосования сроком на четыре года.

Подробнее о будущем главе Верховного Суда читайте в материале РБК-Украина "Компромиссная фигура: кто такой новый глава Верховного Суда Всеволод Князев".

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