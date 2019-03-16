Вища рада правосуддя у понеділок розгляне призначення суддів до Вищого антикорупційного суду

Буде розглянуто матеріали по 51 судді

В понедельник, 18 марта, Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрит материалы относительно внесения представления президенту Украины о назначении судей на должности в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщили в ВСП, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, будут рассматривать материалы по 12 судьям Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, а также материалы 39 человек до Высшего антикоррупционного суда.

Судьи в первой инстанции: Боднар Сергей Богданович, Глотов Николай, Калугина Инна, Михайленко Дмитрий, Андрей Никофоров, Павлишин Олег, Панаид Игорь, Панкулич Виктор, Александр Семенников, Цикал Владимир, Черная Валерия, Чоненька Даниила.

А также будут рассмотрены материалы о внесении представления президенту о назначении судей до Высшего антикоррупционного суда: Белоус Инны, Бицюка Андрея, Воронько Владимира, Гавриленко Татьяны, Галабали Маркиана, Дубаса Виталия, Ларисы Задорожной, Колиуша Олега, Кравчука Алексея Крикливого Виталия Крука Евгения, Маслова Виктора, Михайленко Веры, Мовчан Натальи, Мойсака Сергея, Ногачевского Виктора, Олейник Оксаны, Саландяк Ольги Сикоры Екатерины, Строгого Игоря, Елены Танасевич, Ткаченко Олега, Федорак Леси, Федорова Олега, Хамзина Тимура, Широкой Екатерины, Шкодина Ярослава

Напомним, Порошенко подписал указ о конкурсе в Высший совет правосудия. Порошенко утвердил новое положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.