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У Києві сьогодні очікується сніг та ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    08.12.2018 - 14:19
У Києві сьогодні очікується сніг та ожеледиця на дорогах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря близько 0 градусів

У Києві сьогодні, 8 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, сьогодні у столиці очікується невеликий сніг, вдень з переходом в дощ, та слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. 

"Загалом сьогодні буде хмарно, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0 градусів", - йдеться у повідомленні.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 8 грудня 2018 року, на території України очікуються дощі, місцями зі снігом, на сході та півдні без опадів, температура повітря вдень від -2 до +7.

Як писало РБК-Україна, КК "Київавтодор" закликає водіїв бути обережними у зв’язку погіршенням погодних умов 8-9 грудня 2018 року. За даними синоптиків, у суботу та неділю, 8-9 грудня, у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема, сніг та ожеледиця на дорогах. 

Погода на сьогодні: в Україні дощі, місцями зі снігом, температура до +7 "Київавтодор" попереджає водіїв про погіршення погодних умов 8-9 грудня
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