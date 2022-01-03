Глава дипломатії ЄС завтра відвідає Україну з робочим візитом

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідає Україну з робочим візитом. Його візит призначений на 4-6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії .

"Високий представник, віце-президент Жозеп Боррель відправиться в Україну 4-6 січня. Його перша закордонна поїздка в цьому році підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військового потенціалу і гібридними діями Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що разом з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Боррель відвідає Донбас і лінію зіткнення.

Після чого прилетить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади. Після чого відбудеться прес-конференція.