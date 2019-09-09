Вишинський назвав підробкою заяву про згоду на обмін

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинський прокоментував публікацію своєї заяви в соцмережах

Головний редактор порталу "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого в рамках обміну полоненими передали Росії, назвав заяву про згоду на обмін підробкою. Про це він заявив на прес-конференції, передають російські ЗМІ.

Вишинський зазначив, що постійно відмовлявся від участі в обміні.

"Більше того, мені було сказано українськими політиками вже навесні цього року, що ми слово "обмін" у відношенні вас не вживаємо, мова йде про взаємне звільнення. Добре, я сказав, на свободу я готовий, але обмінюватися відмовляюся, бо не розумію юридичного статусу цієї історії і так далі", - заявив Вишинський.

Він також підкреслив, що його нібито "заява" з'явилася тільки в соціальних мережах.

"А все, що він (екс-генпрокурор Юрій Луценко, - ред.) продукував, абсолютно ненадійно в інформаційному плані... Як цей документ міг з'явитися: у матеріалі моєї справи є маса експертиз, їх більше десятка, одна з них графологічна, де розбирається мій почерк, як кажуть, до закарлючок. За дві години будь-яка більш-менш грамотна людина, вивчивши цю експертизу, може написати будь-який папірець від мого імені... Зверніть увагу, скільки вона провисіла у Сарган? Три години і пропало. Ну, вони так працюють", - зазначив Вишинський.

Відзначимо, що мова йде про заяву, яку в кінці серпня в Facebook опублікувала прес-секретар Луценка Лариса Сарган. У цьому документі Вишинський нібито погоджується на взаємний обмін.

Нагадаємо, раніше Вишинський заявив, що не боїться літати в Україну, проте в той же час не впевнений у безпеці таких поїздок.