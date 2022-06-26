ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Висловити відверту думку про агресію РФ. Прем'єр Японії назвав головні цілі саміту G7

Новость на русском →
Токіо, Неділя 26 червня 2022 04:24
Висловити відверту думку про агресію РФ. Прем'єр Японії назвав головні цілі саміту G7 Фото: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Всі учасники саміту G7 повинні прагнути підтвердити єдність зі своїми колегами у відповідь на війну Росії проти України, інфляцію та інші глобальні виклики. Також важливо висловити свою відверту думку про вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

"Я хотів би обмінятися відвертими думками про агресію Росії в Україні, зростання цін, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні та зміну клімату, серед інших викликів, і продемонструвати єдність G7", — заявив Кішіда.

Виступаючи перед журналістами в своїй резиденції перед тим, як відправитися в п'ятиденну поїздку на саміт G7, Кісіда також висловив надію на те, що співпраця між Японією і НАТО вийде на новий етап.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" домовилися про поетапну відмову від використання вугілля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія G7 Саміт G7
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження