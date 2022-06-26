Висловити відверту думку про агресію РФ. Прем'єр Японії назвав головні цілі саміту G7
Всі учасники саміту G7 повинні прагнути підтвердити єдність зі своїми колегами у відповідь на війну Росії проти України, інфляцію та інші глобальні виклики. Також важливо висловити свою відверту думку про вторгнення РФ в Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
"Я хотів би обмінятися відвертими думками про агресію Росії в Україні, зростання цін, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні та зміну клімату, серед інших викликів, і продемонструвати єдність G7", — заявив Кішіда.
Виступаючи перед журналістами в своїй резиденції перед тим, як відправитися в п'ятиденну поїздку на саміт G7, Кісіда також висловив надію на те, що співпраця між Японією і НАТО вийде на новий етап.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" домовилися про поетапну відмову від використання вугілля.
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