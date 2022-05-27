Країни G7 домовилися про поетапну відмову від використання вугілля

Країни "Великої сімки" досягли конкретних домовленостей про поетапну відмову від вугільної енергетики. Як повідомила міністр навколишнього середовища Німеччини Штеффі Лемке G7 домовилися про розширення виробництва відновлюваної енергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ця обіцянка стане першим зобов'язанням G7 відмовитися від вугільної енергетики, використання якої має скоротитися, якщо світ хоче уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

"Є дуже конкретні декларації та угоди про розширення використання відновлюваних джерел енергії, а також, наприклад, про поступову відмову від вугілля", - сказала Лемке.

За її словами, підсумкове Комюніке триденної зустрічі G7 в Берліні на цьому тижні також включатиме сильний акцент на захист біорізноманіття і боротьбу з пластиковим забрудненням.

Лемке зробила цю заяву в той час, коли Німеччина приймає міністрів енергетики, клімату і навколишнього середовища G7 для переговорів, які проводилися на тлі стрімкого зростання цін на енергію і проблем з поставками палива, викликаних вторгненням Росії в Україну.

Конфлікт спровокував прагнення деяких країн купувати більше неросійського викопного палива і спалювати вугілля, щоб скоротити свою залежність від поставок з Росії, що викликає побоювання, що криза може підірвати зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Німеччина заявила, що пошук альтернативних викопних видів палива не буде здійснюватися за рахунок екологічних цілей.

Остаточне Комюніке буде опубліковано пізніше в п'ятницю.