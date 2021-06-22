Як зросте мінімальна зарплата наступного року, - прогноз уряду

Таким чином, уряд планує вкрай незначне підвищення мінімальної зарплати (на 50 гривень) на наступний рік, оскільки в законі про держбюджет закладено підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 грудня 2021 року.

Згідно з документом, у 2021 році середньозважена мінімальна зарплата зросте на 25,5% до 6042 гривень.

У подальшому заплановане зростання мінімалки на 9,6% до 7176 гривень у 2023 році та на 6,8% до 7665 гривень у 2024 році.