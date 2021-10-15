Росія звинуватила США в порушенні кордону в Японському морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "РБК" .

Американський есмінець кілька днів перебував в акваторії Японського моря. У п'ятницю в другій половині дня наблизився до територіальних вод Росії і нібито "зробив спробу перетину державного кордону".

Після такого маневру до есмінця підійшов Російський протичовновий корабель Тихоокеанського флоту "Адмірал Трібуц" і зробив кілька попереджень, а потім "взяв курс на витіснення порушника від російських територіальних вод".



Міноборони РФ повідомляє, що Chafee при появі російського корабля підняв прапори розцвічування, що позначають підготовку до зльоту з палуби вертольота, що означає неможливість змінити курс і швидкість.

Екіпаж російського корабля попередив по міжнародному каналу зв'язку команду есмінця про неприпустимість дій і заявив, що район, де опинилися американці, закритий для судноплавства через навчання з артилерійськими стрільбами.



Коли між кораблями залишалося приблизно 60 м, Chafee звернув на зворотний курс.



