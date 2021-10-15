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Росія звинуватила США в порушенні кордону в Японському морі

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П'ятниця 15 жовтня 2021 22:56
Росія звинуватила США в порушенні кордону в Японському морі Фото: РФ звинуватила США в порушенні морського кордону (wikipedia.org)
Автор: Инна Собора

Міноборони Росії заявило, що есмінець ВМС США Chafee намагався перетнути російський кордон в Японському морі. Інцидент стався 15 жовтня в затоці Петра Великого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "РБК".

Американський есмінець кілька днів перебував в акваторії Японського моря. У п'ятницю в другій половині дня наблизився до територіальних вод Росії і нібито "зробив спробу перетину державного кордону".

Після такого маневру до есмінця підійшов Російський протичовновий корабель Тихоокеанського флоту "Адмірал Трібуц" і зробив кілька попереджень, а потім "взяв курс на витіснення порушника від російських територіальних вод".

Міноборони РФ повідомляє, що Chafee при появі російського корабля підняв прапори розцвічування, що позначають підготовку до зльоту з палуби вертольота, що означає неможливість змінити курс і швидкість.

Екіпаж російського корабля попередив по міжнародному каналу зв'язку команду есмінця про неприпустимість дій і заявив, що район, де опинилися американці, закритий для судноплавства через навчання з артилерійськими стрільбами.

Коли між кораблями залишалося приблизно 60 м, Chafee звернув на зворотний курс.

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