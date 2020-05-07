Виконати програму stand-by простіше, ніж EFF, - Рашкован

Отримати кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за короткостроковою програмою stand-by Україні буде простіше, ніж в рамках програми розширеного фінансування EFF. Про це Facebook написав представник України в МВФ Владислав Рашкован.

За його словами, в умовах пріоритету структурних реформ Фонд пропонує країнам програми EFF, але в нинішніх глобальних умовах невизначеності МВФ розуміє, що країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років вперед.

"Це проблема для багатьох урядів, не тільки для уряду Дениса Шмигаля. І рішення зміни програм не є специфічним рішенням фонду для України - поки що в цілому це позиція фонду у багатьох країнах. Вона може змінитися, але за останні 2 місяці МВФ не затвердив ні однієї нової програми EFF", - написав Рашкован.

За його словами,в антикризових умовах або для запобігання негативних наслідків кризи в МВФ є інші програми, зокрема лінії stand-by. Це більш короткі програми і кошти за них отримати легше.

"Кошти можуть бути також спрямовані до бюджету для часткового покриття дефіциту. Умов отримання фінансування за них менше. Такі програми не спрямовані на структурні реформи. Вони спрямовані на початковому етапі на допомогу країнам у фінансуванні витрат на медицину, на формулювання адекватної кризи монетарної і фіскальної політики, на збереження фінансової стабільності, а потім будуть сфокусовані на виході економік з кризи", - отметип Рашкован.

"У рамках нової програми stand-by ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же 5 млрд доларів від МВФ... Більш того, як я сказав, умови отримання цих коштів протягом 2020-2021 років легше, ніж отримання тих же 5 млрд доларів у рамках програми EFF, так як не вимагає "титанічних" зусиль з просування структурних реформ", - додав він.

Рашкован нагадав, що програма EFF, переговори щодо якої тривали з 2019 року, була розрахована на три роки і передбачала надання Україні 8 млрд доларів.

Він зазначив, що Україна і МВФ зможуть повернутися до переговорів щодо нової програми розширеного фінансування, коли підкошена карантином економіка країни буде відновлюватися. Тобто, не раніше ніж через 12-14 місяців.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячній в рамках механізму Stand-by.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомив, що короткострокова програма stand-by від МВФ дозволить Україні швидше реагувати на виклики кризи, яка виникла в результаті пандемії COVID-19.