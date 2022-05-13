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На виплати переселенцям спрямували додаткові кошти: коли люди отримають гроші

Фото: переселенцям перерахували 5,8 млрд гривень Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку близько 5,8 млрд гривень на виплату переселенцям допомоги на проживання. Зокрема цього тижня було перераховано черговий транш в розмірі 633 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, на сьогодні 2,8 млн людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через "Дію". Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики.

Також ще не всі заяви надійшли до Мінсоцполітики з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше.

"Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Два транші в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям", - сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.

Уряд змінив порядок надання допомоги з травня. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.

Мінреінтеграції затвердило перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

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Міністерство соціальної політики