Виплати по частковому безробіттю: в уряді підготували новий порядок

Мінекономіки розробило проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю". Проект постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з проектом, допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виплати працівникам надаються роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50% і більше на місяць.

Проект документу розроблений у зв'язку з тим, що новим законом щодо соціального захисту населення на період дії карантину встановлено, що порядок надання допомоги по частковому безробіттю визначається Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соціального захисту населення на період дії карантину. Згідно з законом, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Відзначимо, у 2020 році з державного бюджету на допомогу по частковому безробіттю було виділено 2,8 млрд гривень.