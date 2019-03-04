Розмір виплат за лікарняними збільшився на третину

Збільшення викликане зростанням номінальних зарплат

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, предоставляемой Фондом социального страхования Украины, в 2018 году составил 224,4 грн, что на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отметили в пресс-службе, увеличение среднего размера компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном связано с ростом минимальной заработной платы, а также общим ростом фонда оплаты труда по стране.

Общие расходы Фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличились на 1 679,4 млн грн, или на 27,7% и составили по итогам 2018 года более 7 млрд 747 млн грн.

В течение 2018 года Фонд социального страхования Украины профинансировал выплаты материального обеспечения, учитывая помощь по временной потере трудоспособности и по беременности и родам, для более чем 2,5 млн застрахованных лиц, сообщили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 16 января принял постановление "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Согласно решению, расходы Фонда на текущий год запланированы в размере 23,26 млрд грн, доходная часть с учетом остатка средств на начало года определена в сумме 23,29 млрд грн.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2018 года составила 10573 грн, увеличившись по сравнению с декабрем прошлого года на 20,5%.