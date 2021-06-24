Виплати лікарняних та декретних перевірять: Мінфін підготував методику верифікації

Міністерство фінансів України підготувало Методику верифікації державних виплат , що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Верифікація проводиться шляхом порівняння даних, отриманих від різних відомств.

Проект наказу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

До виплат, що підлягають верифікації, відносяться виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:

щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого; одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності; одноразова допомога членам сім’ї потерпілого (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві); страхова виплата дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності; відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг; страхова виплата в разі переведення потерпілого на легшу, нижче оплачувану роботу; допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Згідно з документом, верифікація проводиться шляхом порівняння даних про реципієнтів, які були надані Фондом, та інформації суб’єктів надання інформації.

Для здійснення верифікації може використовуватися інформація, одержана від Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду, Міністерства освіти і науки, Державного центру зайнятості.