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Рада спростила виплату компенсацій медикам

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Україна, Середа 02 червня 2021 12:52
Рада спростила виплату компенсацій медикам Фото: виплати компенсацій медикам спростять (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні спростили процедуру виплат компенсацій медичним працівникам. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5415 у цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 337 нардепів.

Йдеться про страхові виплати медикам, котрі отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.

У комітеті з питань здоров'я нації підкреслювали, що ситуація з проведенням таких виплат наразі абсолютно незадовільна. На початок квітня кошти від держави отримали лише десять осіб, а процедура виплат залишається зарегульованою та бюрократичною.

Вноситься зміна до статті 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Ця норма визначає, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

Однак обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а отримав групу інвалідності у 2021 році. Закон прибирає прив’язку до календарного року та надає можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.

Нагадаємо, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній раді схвалити цей законопроект.

Як писало РБК-Україна, торік міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснювала, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки відбувається тривале розслідування кожного з випадків.

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