Рада спростила виплату компенсацій медикам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 337 нардепів.

Йдеться про страхові виплати медикам, котрі отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.

У комітеті з питань здоров'я нації підкреслювали, що ситуація з проведенням таких виплат наразі абсолютно незадовільна. На початок квітня кошти від держави отримали лише десять осіб, а процедура виплат залишається зарегульованою та бюрократичною.

Вноситься зміна до статті 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Ця норма визначає, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

Однак обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а отримав групу інвалідності у 2021 році. Закон прибирає прив’язку до календарного року та надає можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.