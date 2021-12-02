Винесено вирок у справі про вбивство Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок для двох обвинувачених у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Києві. Один отримав 12 років позбавлення волі, другий був виправданий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.
Обвинувачений Ярослав Тарасенко визнаний винним у сприянні умисному вбивству і засуджений до 12 років в'язниці. За версією слідства, він підвозив кілера до місця вбивства в Києві.
Другий обвинувачений - Олександр Лось - був виправданий. За версією слідства, він допомагав організаторам вбивства і вів зовнішнє спостереження за жертвою.
Суд присяжних не погодився з позицією прокуратури і виправдав його.
Нагадаємо, Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва.
Влітку 2017 року у справі про вбивство ексдепутата Держдуми затримали двох підозрюваних - чоловіка, який стежив за росіянином, і водія, який підвозив кілера до місця вбивства.