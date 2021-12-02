Винесено вирок у справі про вбивство Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок для двох обвинувачених у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Києві. Один отримав 12 років позбавлення волі, другий був виправданий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Обвинувачений Ярослав Тарасенко визнаний винним у сприянні умисному вбивству і засуджений до 12 років в'язниці. За версією слідства, він підвозив кілера до місця вбивства в Києві.

Другий обвинувачений - Олександр Лось - був виправданий. За версією слідства, він допомагав організаторам вбивства і вів зовнішнє спостереження за жертвою.

Суд присяжних не погодився з позицією прокуратури і виправдав його.