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Вынесен приговор по делу об убийстве Вороненкова

Автор: Олег Черныш

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор для двух обвиняемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Один получил 12 лет лишения свободы, второй был оправдан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Обвиняемый Ярослав Тарасенко признан виновным в содействии умышленному убийству и приговорен к 12 годам тюрьмы. По версии следствия, он подвозил киллера к месту убийства в Киеве.

Второй обвиняемый - Александр Лось - был оправдан. По версии следствия, он помогал организаторам убийства и вел наружное наблюдение за жертвой.

Суд присяжных не согласился с позицией прокуратуры и оправдал его.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева.

Летом 2017 года по делу об убийстве экс-депутата Госдумы задержали двух подозреваемых - мужчину, следившему за россиянином, и водителя, который подвозил киллера к месту убийства.

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Государственная дума РФДенис Вороненков