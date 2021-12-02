Вынесен приговор по делу об убийстве Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор для двух обвиняемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Один получил 12 лет лишения свободы, второй был оправдан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Обвиняемый Ярослав Тарасенко признан виновным в содействии умышленному убийству и приговорен к 12 годам тюрьмы. По версии следствия, он подвозил киллера к месту убийства в Киеве.
Второй обвиняемый - Александр Лось - был оправдан. По версии следствия, он помогал организаторам убийства и вел наружное наблюдение за жертвой.
Суд присяжных не согласился с позицией прокуратуры и оправдал его.
Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева.
Летом 2017 года по делу об убийстве экс-депутата Госдумы задержали двух подозреваемых - мужчину, следившему за россиянином, и водителя, который подвозил киллера к месту убийства.