Зганяють своє безсилля, Україна їм не під силу. Зеленський про обстріли Росією Харкова та області

Російські війська, відступаючи від Харкова , залишають по собі руїни. Таким чином вони зганяють своє безсилля і провал у війні в Україні, який стає очевидним навіть для рядових солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги. Але до снаги - поки що - спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст. Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок. Що більше таких ударів, то далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю", - сказав він.

Нагадаємо, з початку травня на північ від Харкова розпочався контрнаступ українських військ. Окупантів відтісняють до кордону, звільняючи від супротивника населені пункти.

Зазначимо, противник прагне стримати наступ ЗСУ під Харковом, завдаючи масованих артударів зі звільнених селищ.

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