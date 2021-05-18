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На вихідних Донбас обстрілювали 1365 разів: в ОБСЄ розповіли про порушення

Автор: Наталья Скороход

На вихідних на Донбасі, в період з 14 по 16 травня, ситуація залишалася напруженою. Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 1365 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 17 травня.

Найбільше таких порушень на вихідних було в Донецькій області з вечора 14 по вечір 16 травня. Місія ОБСЄ зафіксувала 1 173 порушення, в тому числі і 53 вибухи (3 розриви, 2 вибухи в повітрі та 48 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталися східніше в районі населеного пункту Майорськ і району шахти "Жовтнева" - там фіксували боєприпаси, випущені в повітря. Також напруженою була ситуація біля Петровського. У цьому районі чули вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У Луганській області було 192 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 67 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталося північніше і західніше ділянки розведення в районі Золотого. Там фіксували боєприпаси, випущені вгору на ділянці розведення військ.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців зникли на Донбасі та в Криму. Про це розповіла Людмила Денисова.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстрілюють наші позиції з вогнеметів і мінометів.

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