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На вихідних на Броварському проспекті у Києві обмежать рух

Київ, Субота 11 липня 2020 07:11
На вихідних на Броварському проспекті у Києві обмежать рух
Фото: рух заборонено (Автоцентр)
Автор: Инна Собора

Обмеження почнуть діяти з 8:30

У Києві 11 і 12 липня на Броварському проспекті частково обмежуватимуть рух транспорту. Обмеження діятимуть із 08:30 до 19:00.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так,на частині Броварського проспекту розпочинається середній ремонт. Оновлюватимуть покриття на ділянці поблизу заповідника "Биківнянські могили" у напрямку в’їзду в місто.

Упродовж вихідних зніматимуть дорожній одяг. Під час робіт рух буде частково обмежено.

На вихідних на Броварському проспекті у Києві обмежать рухРаніше у Києві через спеку вирішили ввести обмеження на рух великогабаритних автомобілів.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів посилив перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом з 1 липня.

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