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Вихідні в Україні будуть холодними

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 11:35
Вихідні в Україні будуть холодними
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура опуститься до +10-12 градусів

Погода в Україні на вихідні буде переважно холодною, лише у східних та південних областях повітря залишится теплішим. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook

У суботу-неділю очікується протягом дня у західних і північних областях +7-12 градусів, у центральних областях +10-15 градусів, у південних і східних областях +14-18 градусів.

Дощі найбільш ймовірні 13 квітня у східній частині України, 14 квітня - на півдні. На решті території буде без істотних опадів.

У Києві 13-14 квітня переважатиме прохолодна погода, температура повітря +8+10 градусів, проте істотні опади малоймовірні.

Діденко зазначає, що на наступному тижні на заході та на крайній півночі можливі місцями заморозки. Потепління в Україні передбачається орієнтовно із середи.

Вихідні в Україні будуть холодними

Нагадаємо, 12 квітня погода буде дощовою у більшості областей, у Карпатах очікується мокрий сніг. 

Температура вночі +6-11 градусів, вдень +14-19 градусів, у західних та північних областях вночі +3-8 градусів, вдень +7-12 градусів; в Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень +4-9 тепла.

РБК-Україна писало, що погода в Україні погіршиться з 15 квітня, у деяких областях можливі заморозки. Заморозки слід чекати у західних і північних областях. 

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