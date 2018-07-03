Календар свят і вихідних днів в Україні на липень 2018

Скільки вихідних і робочих днів буде в липні, які свята відзначаються у другому місяці літа, і чи будуть додаткові дні відпочинку для українців найближчим часом - в матеріалі Styler.

Вихідні та робочі дні у липні 2018: виробничий календар

У розпалі літо і пора відпусток, але для тих, хто працює, актуальним залишається питання, скільки вихідних і робочих днів буде в липні, чи будуть в цьому місяці скорочені дні і додаткові дні відпочинку, як в червні.

У другому місяці літа - кілька свят, але державних, які були б офіційними вихідними для більшості трудящих українців, у виробничому календарі на липень 2018 немає.

Загальна кількість календарних днів - 31;

Робочі дні - 22;

Святкові і вихідні - 9;

Передсвяткові (скорочені) - немає.

Фото: У липні 2018 відзначаються професійні та народні свята (pixabay.com/jill111)

Свята липня 2018 в Україні

У липні українці відзначать кілька професійних, народних і церковних пам'ятних дат, а також всесвітніх і міжнародних свят.

Службовці військ ППО Збройних сил України відзначатимуть своє професійне свято 6 липня. 7 липня - День працівників природно-заповідної справи. 15 липня в Україні - День металурга. 16 липня - професійне свято в українських бухгалтерів. 29 червня - День флоту України, 27 липня - день системного адміністратора, а 28 червня - День PR-фахівця. В останню неділю місяця (у 2018 році - це 29 липня) традиційно відзначається День працівника торгівлі.

Всесвітні та міжнародні свята у липні 2018:

6 липня у всьому світі відзначається романтичне свято - День поцілунку;

11 липня всі ласуни зможуть відсвяткувати День шоколаду улюбленими ласощами;

20 липня відзначається свято найбільш інтелектуального виду спорту - Міжнародний день шахів;

30 липня - Міжнародний день дружби.

Фото: 30 липня - Міжнародний день дружби (pixabay.com/jarmoluk)

У липні відразу кілька народних і важливих церковних свят:

Івана Купала - стародавнє слов'янське свято з красивими традиціями - відзначається в ніч на 7 липня.

12 липня православні християни вшанують пам'ять Святих апостолів Петра і Павла.

День хрещення Київської Русі - 28 липня. У цьому році відзначається 1030 річниця свята. З 2008 року воно є державним, але вихідний в цей день не передбачений.

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