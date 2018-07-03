Вихідні та робочі дні у липні 2018

Календар свят і вихідних днів в Україні на липень 2018
Скільки вихідних і робочих днів буде в липні, які свята відзначаються у другому місяці літа, і чи будуть додаткові дні відпочинку для українців найближчим часом - в матеріалі Styler.
У розпалі літо і пора відпусток, але для тих, хто працює, актуальним залишається питання, скільки вихідних і робочих днів буде в липні, чи будуть в цьому місяці скорочені дні і додаткові дні відпочинку, як в червні.
У другому місяці літа - кілька свят, але державних, які були б офіційними вихідними для більшості трудящих українців, у виробничому календарі на липень 2018 немає.
Фото: У липні 2018 відзначаються професійні та народні свята (pixabay.com/jill111)
У липні українці відзначать кілька професійних, народних і церковних пам'ятних дат, а також всесвітніх і міжнародних свят.
Службовці військ ППО Збройних сил України відзначатимуть своє професійне свято 6 липня. 7 липня - День працівників природно-заповідної справи. 15 липня в Україні - День металурга. 16 липня - професійне свято в українських бухгалтерів. 29 червня - День флоту України, 27 липня - день системного адміністратора, а 28 червня - День PR-фахівця. В останню неділю місяця (у 2018 році - це 29 липня) традиційно відзначається День працівника торгівлі.
Всесвітні та міжнародні свята у липні 2018:
Фото: 30 липня - Міжнародний день дружби (pixabay.com/jarmoluk)
У липні відразу кілька народних і важливих церковних свят:
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