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На свята рятувальники перейшли на посилений режим служби

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 12:51
На свята рятувальники перейшли на посилений режим служби
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі по всій країні на чергуванні перебувають сім тисяч рятувальників

З 7 по 9 березня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Наразі по всій країні на чергуванні перебувають сім тисяч рятувальників.

"Під час проведення в Україні заходів у період святкового і вихідних днів, з 7 по 9 березня 2020 року підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у цей період буде здійснюватися посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу рятувальники приділяють об'єктам з масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

Загалом, до 9:00 7 березня на цілодобовому чергуванні перебувають близько сім тисяч рятувальників та понад дві тисячі одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, з 7 березня у Києві розпочнуться ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Крім того, з 8 березня в Києві частково обмежать рух на вулиці Степана Бандери у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження руху діятиме до 26 квітня. Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджої частини.

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