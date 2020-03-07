На праздники спасатели перешли на усиленный режим службы

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас по всей стране на дежурстве находятся семь тысяч спасателей

С 7 по 9 марта подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В настоящее время по всей стране на дежурстве находятся семь тысяч спасателей.

"Во время проведения в Украине мероприятий в период праздничного и выходных дней, с 7 по 9 марта 2020 года подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот период будет осуществляться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

В общем, до 9:00 7 марта на круглосуточном дежурстве находятся около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники ГСЧС.

Напомним, с 7 марта в Киеве начнутся ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Кроме того, с 8 марта в Киеве частично ограничат движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Ограничение движения будет действовать до 26 апреля. Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.