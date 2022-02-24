Вихідні у березні. Коли українці будуть відпочивати: список днів

Українці у березні 2022 року будуть офіційно відпочивати 9 днів. Один вихідний доведеться відпрацювати у суботу.

РБК-Україна розповідає, коли українці відпочиватимуть у березні.

Вихідні дні в Україні у березні: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 і 27 березня.

Оскільки Міжнародний жіночий день, який традиційно відзначають 8 березня, цьогоріч припадає на вівторок, то понеділок, 7 березня, також буде вихідним. Його українцям доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня.

Які релігійні свята відзначають у березні:

1-6 березня - Масляна;

6 березня - Прощена неділя;

9 березня - перше і друге обретіння глави Іоанна Предтечі;

19 березня - Вселенська батьківська субота;

22 березня - 40 мучеників Севастійських.

Також у березні відзначають Всесвітній день водних ресурсів (22 березня) і День Національної гвардії України (26 березня).