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Вихід із Митного союзу ЄС загрожує єдності Великобританії, - уряд

Новини » Політика    09.03.2019 - 13:20
Вихід із Митного союзу ЄС загрожує єдності Великобританії, - уряд
Фото: Брендон Льюїс (з відкритих джерел)

Раніше Барньє заявив, що ЄС готовий надати Лондону можливість одностороннього виходу із Митного союзу з ЄС

Великобританія не може прийняти пропозицію парламентера ЄС Мішеля Барньє про односторонній вихід із Митного союзу, тому що це може поставити під загрозу єдність Британії. Про це заявив голова правлячої Консервативної партії Брендон Льюїс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, "не буде угоди, яка ставить під загрозу єдність Великобританії".

"Пропозиція, висунута вчора Мішелем Барньє, поставить під загрозу силу єдності", - заявив він.

За словами Льюїса, "особливе" ставлення до Північної Ірландії може погано позначитися на всій країні.

Зазначимо, раніше парламентер Євросоюзу з Brexit Мішель Барньє заявив, що ЄС готовий надати Лондону можливість одностороннього виходу з митного союзу з ЄС.

Нагадаємо, раніше глава уряду Великобританії Тереза Мей виключила можливість членства країни в Митному союзі ЄС після Brexit.

Також РБК-Україна писало, що голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу може стати початок липня 2019 року.

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