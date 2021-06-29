Вихід Білорусі зі "Східного партнерства" суперечить інтересам білоруського народу, - МЗС

У відомстві підкреслили, що призупинення участі Білорусі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" свідчить про неповагу з боку білоруської влади до цінностей демократії, верховенства права і прав людини.

"Найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичної приналежності до сім'ї європейських народів", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що цей односторонній крок влади Білорусі "жодним чином не позбавляє білоруський народ його права на зближення з Європейським Союзом і співпрацю в рамках "Східного партнерства" на основі європейських цінностей".

"Україна готова допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів і проєктів "Східного партнерства", а також сприяти подальшому діалогу і контактам білоруського громадянського суспільства з Європейським Союзом", - уточнили у відомстві.