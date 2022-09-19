Як виглядає Ізюм після звільнення: фоторепортаж

Захоплення Ізюму російськими військами супроводжувалося важкими обстрілами. Після п'яти місяців окупації видно, що у місті зруйновано багатоповерхівки та адміністративні будівлі.

Фото: наслідки бойових дій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Місцеві жителі з приходом українських сил повертаються до мирного життя, наскільки це можливо за нинішніх умов.

Фото: люди повертаються до мирного життя (Віталій Носач/РБК-Україна)

Підвал районного відділу поліції. У ньому тримали викрадених мешканців Ізюма.

Фото: підвал у райвідділі поліції (Віталій Носач/РБК-Україна)

На жаль, Ізюм не оминула доля інших захоплених міст. Слідчі групи фіксують наслідки російських воєнних злочинів.

Фото: ексгумація загиблих (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загальна інформація

Ізюм є третім за величиною містом у Харківській області. Знаходиться на відстані 138 км від Харкова на берегах річки Сіверський Донець. У ході російського вторгнення з 28 лютого 2022 перебував в облозі під постійним масованим обстрілом. Датою окупації вважається 1 квітня, у місті не було електроенергії, газу, опалення, каналізації, ліків та мобільного зв'язку.

Фото: розташування Ізюма (google.com.ua/maps)

Збройні сили України звільнили Ізюм 11 вересня 2022 року . Це місто також стало першим з деокупованих на сході, яке відвідав президент Володимир Зеленський.

Крім очевидного значення для звільнення всієї Харківської області, контроль над Ізюмом дозволяє стримувати дії супротивника щодо захоплення Донбасу. Як вважають військові експерти, закріплення на новому плацдармі створює сприятливі умови для подальшого просування на схід.

За попередніми даними, за кілька місяців окупації загинуло понад 1 000 мирних жителів, близько 80% інфраструктури міста зруйновано або суттєво пошкоджено. В Ізюмі виявили масове поховання, українські органи фіксують наслідки російських воєнних злочинів.