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Як може виглядати "незначне" російське вторгнення в Україну, - FP

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Неділя 23 січня 2022 04:35
Як може виглядати "незначне" російське вторгнення в Україну, - FP Фото: російська військова техніка (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Західні ЗМІ розповіли як може виглядати "незначне" російське вторгнення в Україну. Зокрема, вказується, що російські сухопутні війська не будуть намагатися утримати територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FP.

Російська армія влаштована як наступальна машина, йдеться в повідомленні. Більшість її сил броньовані або механізовані, що може зробити вразливою тактику протистояння, яку Україна готується використовувати.

І хоча президент США Джо Байден на цьому тижні заявив, що реакція США може бути іншою, якщо Росія влаштує лише "незначне вторгнення", експерти вважають, що Кремль, який не проводить масштабні тренування для утримування позицій, може не мати великого бажання йти "прямо в зуби" обороні, щоб захопити і утримувати територію на великій ділянці України.

"Я не думаю, що російська армія піде через Україну в бік Києва. Це б призвело до дуже великої кількості жертв і не дало б ніяких гарантій успіху", - сказав Бен Ходжес, колишній командувач силами США в Європі.

На цьому тижні і Білий дім, і Київ дали зрозуміти, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який момент. Модернізовані танки і бронетехніка Москви можуть застосуватися для серії ударів через кордони України з метою дестабілізації президента України Володимира Зеленського, його антикремлівського уряду і підірвати довіру Європи до НАТО.

Раніше ми писали, що Кулеба розповів, що допоможе врегулювати конфлікт з Росією.

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