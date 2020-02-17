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У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль збив трьох пішоходів

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 03:36
У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль збив трьох пішоходів
Ілюстративне фото (dp.informator.ua)

В результаті інциденту одна людина загинула, двоє отримали важкі травми

Увечері в неділю, 16 лютого, у Дніпрі при втечі від правоохоронців автомобіль збив трьох людей на пішохідному переході: Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook патрульної поліції Дніпропетровської області.

В результаті інциденту одна людина загинула, двоє отримали важкі травми. Один з постраждалих - дитина.

"Пасажир автомобіля Audi, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху авто, і крикнув про допомогу. Це помітив екіпаж і не міг відреагувати, подавши водію автомобіля вимогу про зупинку", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що водій автомобіля протягом 10 хвилин на великій швидкості намагався втекти від поліції, порушуючи ПДР. На перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької водій не впорався з керуванням, збив трьох пішоходів і вилетів на узбіччя, зачепив стовп і перелетів через тротуар, ледь не збивши ще двох осіб.

"Двоє людей, чоловік і дитина отримали важкі травми, ще один чоловік, батько дитини, загинув на місці", - повідомили в поліції.

Після скоєння ДТП з Audi вибігли троє людей. Двоє з них намагалися втекти, а інший повідомив патрульним, що невідомі силою усунули його від управління машиною і везли в невідомому напрямку.

Втікачів затримали. У салоні авто, а також в кишені одного з порушників, поліцейські знайшли пістолети.

З'ясувалося, що чоловік, який втікав від поліції за кермом Audi перебував у розшуку Сакським відділенням поліції ГУМВС України в АР Крим і р. Севастополь за ст. 189 (вимагання) КК.

Відеозапис моменту аварії опублікував Інформатор.Дніпро.

Нагадаємо, у неділю в місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. Одна людина загинула на місці аварії.

РБК-Україна писало, що 14 лютого в Києві п'яний водій автомобіля "Ауді" в'їхав в маршрутку, в результаті зіткнення постраждали 6 осіб.

У Київській області п'яний поліцейський збив двох пішоходів, один помер Під Полтавою сталось потрійне ДТП з двома автобусами, постраждали 5 людей
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