ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 червня 2022 08:34
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді Фото: голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

У заборони на виїзд чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану є кілька сторін медалі. У Конституції чітко говориться, що обов'язок захищати державу стосується всіх.

Про це заявив голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

Він підкреслив, що для певних категорій громадян зробили винятки, це стосується студентів, викладачів, опікунів тощо.

"Ми з військовими постійно це обговорюємо і вдосконалюємо, вносимо зміни до відповідного законодавства", - розповів Завітневич.

За його словами, неправильно дозволяти всім, хто не в ЗСУ, виїжджати з країни.

"Ми не знаємо, що буде завтра або післязавтра на фронті. Однак, на мою думку, є певні категорії громадян, які ефективніше працюватимуть тут чи за кордоном і допомагатимуть своїм родинам і державі", - додав Завітневич.

Нагадаємо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Війна Росії проти України
NEWS
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися