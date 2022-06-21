Українців, які виїхали за кордон, позбавлятимуть виплат: про що мова

Кабмін визначив нові умови виплат по безробіттю для українців, які виїхали з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну .

За його словами, українці тепер втрачають статус та виплати по безробіттю, якщо вони перебувають за кордоном понад 30 днів під час дії воєнного стану в країні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд виділив майже 1,3 мільярда гривень для здійснення виплат по безробіттю під час війни.

Також ми писали, що у додатку "Дія" з'явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу.

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