Видворення Саакашвілі у Польщу: двом прикордонникам загрожує до 8 років в'язниці

Двох працівників Держприкордонслужби звинувачують у незаконному затриманні Михайла Саакашвілі під час його реадмісії у Польщу у 2018 році. Прикордонникам закидають перевищення службових повноважень.

Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування вже завершилося, його проводили слідчі ДБР.

"За даними слідства, колишні чиновники причетні до організації та здійснення у 2018 році незаконного затримання М. Саакашвілі під час його реадмісії в Республіку Польща", - йдеться в повідомленні.

Прикордонників підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

"Що стосується інших високопоставлених осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, розслідування триває", - зазначили в ОГП.

Нагадаємо, влітку 2017 року екс-президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. На той момент колишній глава Грузії перебував у Польщі. Незважаючи на загрозу бути екстрадованим в рідну країну і заборону на відвідування України, Саакашвілі "прорвався" через український кордон в оточенні кількох десятків активістів і діючих нардепів. У МВС тоді повідомили, що під час прориву постраждали 11 бійців Нацполіції та 5 працівників Держприкордонслужби.

12 лютого 2018 року правоохоронці затримали Саакашвілі в одному з ресторанів у центрі Києва і повторно видворили з України в Польщу.

Зазначимо, Верховний суд України визнав висилку Саакашвілі законною.