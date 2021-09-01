Видавав псевдопаспорти: пособнику донецьких бойовиків заочно оголосили підозру

Правоохоронці заочно повідомили підозру 54-річному мешканцю Макіївки у посяганні на територіальну цілісність України та порушенні законів війни. Підозрюваний працює у так званій "міграційній службі" донецьких бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

За даними слідства, підозрюваний займається видачею псевдопаспортів терористичної організації "ДНР" мешканцям окупованих районів Донецької області.

"Так, отримувати вказаний документ вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат", - зазначили в прокуратурі.

Як розповіли правоохоронці, станом на сьогодні на окупованій території Донецької області бойовики видали вже 780 тисяч псевдопаспортів.