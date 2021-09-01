Выдавал псевдопаспорта: пособнику донецких боевиков заочно объявили подозрение

Правоохранители заочно сообщили подозрение 54-летнему жителю Макеевки в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны. Подозреваемый работает в так называемой "миграционной службе" донецких боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

По данным следствия, подозреваемый занимается выдачей псевдопаспортов террористической организации "ДНР" жителям оккупированных районов Донецкой области.

"Так, получать указанный документ вынуждены лица, которые работают в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат", - отметили в прокуратуре.

Как рассказали правоохранители, по состоянию на сегодня на оккупированной территории Донецкой области боевики выдали уже 780 тысяч псевдопаспортов.