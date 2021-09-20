"Видає бажане за дійсне": МЗС про заяви Росії про іноземних спостерігачів у Криму

У МЗС заявили, що Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків міжнародними спостерігачами на виборах у Криму.

"Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Більш того, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова", - заявив Ніколенко.

Він також додав, що жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає.

"Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їх приватну ініціативу. Вони нікого не уявляють, крім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес", - заявив речник МЗС України.

Зазначимо, що міжнародними спостерігачами в Криму стали екс-депутат парламенту Франції Мішель Вуазен, депутат Національних зборів Франції Жером Ламбер і секретар економічної і Соціальної Ради Сербії Душан Петрович.