Видача документів та номерних знаків в автосалоні: Кабмін врегулював питання

Документом надається можливість суб’єктам господарювання брати участь у реєстрації нових транспортних засобів. Це дозволить, за бажанням, покупців нових транспортних засобів отримати реєстраційні документи на транспортний засіб та номерні знаки безпосередньо в приміщенні суб’єкта господарювання, у якого такий транспортний засіб було придбано.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, на сьогодні Порядок державної реєстрації автомобілів передбачає можливість участі суб’єктів господарювання в державній реєстрації, проте не містить чіткого та доступного для розуміння механізму реалізації такої участі.

У документі зазначається, що будь-які перевірки, огляди та експертизи експертних служб МВС для нових транспортних засобів не передбачені.

"Тому з огляду на міжнародний та європейський досвід було б доцільно залучати до процедури реєстрації нових транспортних засобів безпосередньо суб’єктів господарювання, які здійснюють їх продаж", - йдеться в записці.