ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Збір при держреєстрації легкових автомобілів: роз’яснення Пенсійного фонду

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 13:48
Збір при держреєстрації легкових автомобілів: роз’яснення Пенсійного фонду
Фото: автомобілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується при першій державній реєстрації автомобіля в Україні. Збір сплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами.

Про це йдеться в роз’ясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в ПФУ, розмір збору становить 3%, 4% або 5% та залежить від вартості легкового автомобіля. Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі - продажу, довідки - рахунку торговельних організацій, довідки митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування необхідно сплатити залежно від вартості легкового автомобіля у розмірі:

  • 3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року, або не більше 374 550 гривень (165 х 2 270 грн, де 2 270 грн - прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2021, встановлений законом "Про державний бюджет України на 2021 рік");
  • 4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2021 році - якщо вартість автомобіля більше 374 550 гривень, але не перевищує 658 300 гривень);
  • 5% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2021 році - якщо вартість автомобіля перевищує 658 300 гривень).

Нагадаємо, транспортним податком у 25 тисяч гривень на рік обкладаються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить визначену законом суму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Пенсионный фонд Украиныакцизсбор

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся