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Викид хлору в російському Іжевську. Наслідки витоку ліквідували

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Іжевськ, Росія, Субота 03 липня 2021 12:42
Викид хлору в російському Іжевську. Наслідки витоку ліквідували Фото: фахівці ліквідували наслідки витоку хлору в російському Іжевську (astv.ru)
Автор: Юлія Струк

Фахівці ліквідували наслідки витоку хлору на станції "Іжводоканалу" в російському місті Іжевську. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Наслідки аварійної ситуації за фактом витоку хлору на станції підготовки води на вулиці Пісочна ліквідовані. В результаті аварії постраждалих немає" - заявили в ГУ МНС Росії по Удмуртії.

Відзначається, що вдалося вчасно локалізувати поширення хмари в межах підприємства.

"Загрози життю та здоров'ю населенню немає", - підкреслили у відомстві.

Також зазначено, що перевищення гранично-допустимої концентрації речовини в будівлі складу і в житловій зоні не зафіксовано, евакуація населення не була потрібна. Технологічний процес на об'єкті не припинявся, водопостачання міста здійснюється у штатному режимі.

Крім того, глава Удмуртії Олександр Бречалов заявив, що ніхто з мешканців не звертався в "швидку допомогу" з ознаками отруєння хлором.

Нагадаємо, в Іжевську ввечері 2 липня стався викид хлору на станції підйому води. Жителів містечка Металургів просили терміново покинути його територію.

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